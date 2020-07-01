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«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
Российская газета
  • Пятый канал1:12
  • НТВ0:37
«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.В источнике
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Как «Зенит» приблизился к чемпионскому титулу, победив «Тамбов». Видеообзор матча

Sport.ru вчера в 15:44
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«Зенит» в одном шаге от чемпионского титула

Чемпионат вчера в 15:43
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«Зенит» обыграл «Тамбов» благодаря голу Ригони в добавленное время

Матч ТВ вчера в 12:25
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