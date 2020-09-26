НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
«Зенит» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
ИА DixiNews // Санкт-Петербург
  • Пятый канал1:04
«Зенит» одержал победу над «Уфой» в мачте девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:0.В источнике
567
Подробнее о событии
alt

Ловрен: хорошая работа, парни. Поздравляю Дзюбу с хет-триком

Чемпионат 15:56
alt

«Зенит» разорвал «Уфу». Хет-трик оформил Дзюба, дублем отметился Азмун, который покинул поле на электромобиле. А еще не доиграл Малком и был заменен Ловрен

Спорт уик-энд 12:03
alt

Ловрена заменили в игре с «Уфой» из-за удара по ноге

Матч ТВ 11:36
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости