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«Зенит» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Телеканал UTV
  • Пятый канал1:04
«Зенит» одержал победу над «Уфой» в мачте девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:0.В источнике
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