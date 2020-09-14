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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
РЕН ТВ
  • Телеканал Санкт-Петербург2:20
  • Мой Брянск0:34
  • Моя Москва.онлайн0:34
  • CT news1:08
На очко от лидера отстает «Сочи», на два – «Спартак».В источнике
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