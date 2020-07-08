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«Зенит» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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И даже Кокорин не помог. «Зенит» обыграл «Сочи» в ничего не значащем для себя матче

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