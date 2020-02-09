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«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА
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Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:2. К перерыву ЦСКА лидировал благодаря голам Кристияна Бистровича и Федора Чалова.В источнике
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