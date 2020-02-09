Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над ЦСКА

Санкт-петербургский «Зенит» победил московский ЦСКА в контрольном матче на сборе в Испании, сообщает RT. В ЦСКА отличились Криятиян Бистрович и Фёдор Чалов. В «Зените» дублем отметился Артём Дзюба, также один мяч забил Сердар Азмун.