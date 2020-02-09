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Мой БрянскМой Брянск
Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над ЦСКА
Metaratings
  • Мой Брянск0:49
Санкт-петербургский «Зенит» победил московский ЦСКА в контрольном матче на сборе в Испании, сообщает RT. В ЦСКА отличились Криятиян Бистрович и Фёдор Чалов. В «Зените» дублем отметился Артём Дзюба, также один мяч забил Сердар Азмун.В источнике
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Артем Дзюба — о победе над ЦСКА: «Болельщики немного подогревали криками. Много русских»

Матч ТВ 9 февраля в 20:01
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Артем Дзюба — о победе над ЦСКА: «Болельщики немного подогревали криками. Много русских»

Sportbox.RU 9 февраля в 20:01
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Дзюбамания, приколы от Березуцкого и крутой камбэк. «Зенит» и ЦСКА выдали жаркий матч в Испании

Sport24.ru 9 февраля в 12:30 
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