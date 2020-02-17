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ФК Зенит
«Зенит» — «Кайрат»: Малком и Сутормин появятся с первых минут
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Матч начнется в 17:00 по петербургскому времени. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».В источнике
Подробнее о событии
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Малком забил первый гол за «Зенит»

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Малком забил «Кайрату» в товарищеском матче

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«Зенит» — «Кайрат»: Малком и Сутормин появятся с первых минут

ФК Зенит 08:26
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