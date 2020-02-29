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«Зенит» определился с формой на матч с «Локомотивом»
Zenit-fk.ru
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Пресс-служба "Зенита" сообщает, что команда определилась с формой на матч 20-го тура РПЛ против "Локомотива". Сегодня команда из Санкт-Петербурга сыграет в лазурной форме.В источнике
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