«Зенит» определился с формой на матч с «Локомотивом»

Пресс-служба "Зенита" сообщает, что команда определилась с формой на матч 20-го тура РПЛ против "Локомотива". Сегодня команда из Санкт-Петербурга сыграет в лазурной форме.