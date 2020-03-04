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«Зенит» определился со стартовым составом на кубковый матч с «Ахматом»
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Стартовый свисток прозвучит в 18:00.В источнике
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«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч 1/4 финала Кубка России

Sport.ru 09:44
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Дзюба и Азмун не попали в заявку «Зенита» на матч Кубка России с «Ахматом»

Sportbox.RU 09:15
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«Ахмат» — «Зенит»: составы команд на матч Кубка России

Чемпионат 09:08
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