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«Зенит» опубликовал обращение Семака к болельщикам
Metaratings
  • Metaratings
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил с обращением к болельщикам петербургского клуба относительно ситуации с пандемией коронавируса.В источнике
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Семак о коронавирусе: верю, что мы обязательно справимся. Будем ждать возвращения большого футбола

Metaratings 08:05
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«Зенит» опубликовал обращение Семака к болельщикам

Чемпионат 08:05
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«Не выходите без надобности из дома». Семак обратился к болельщикам «Зенита»

Спорт-Экспресс 07:55
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