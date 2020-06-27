«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с игроком «Крыльев Советов»
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» применит дисциплинарные и финансовые санкции к нападающему команды Сердару Азмуну. По словам представителя пресс-службы клуба, которые передаёт РИА Новости, клуб оштрафует Азмуна за совместную фотографию с хавбеком самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади.В источнике
С чего всё начиналось
Ранее полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сафаа Хади на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с Азмуном, на котором видно, что игроки не соблюдают правила социального дистанцирования.