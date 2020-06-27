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«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с хавбеком «Крыльев Советов» Хади
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Футболисты нарушили правило социального дистанцирования, поставили под угрозу свое здоровье и здоровье своих партнеров по команде. Руководство «Зенита» оштрафует нападающего Сердара Азмуна за совместное фото с хавбеком самарских «Крыльев Советов» Сафой Хади, сообщает «Р-Спорт».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» накажет Азмуна за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора

Ранее полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сафаа Хади на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с Азмуном, на котором видно, что игроки не соблюдают правила социального дистанцирования.
РИА Новости 09:34
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Азмун может пропустить матч против «Тамбова» из-за нарушений требований Роспотребнадзора

Metaratings 13:24
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«Зенит» оштрафует Азмуна за фотографию с игроком «Крыльев Советов» Хади

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Азмун понесет наказание за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора

Матч ТВ 10:03
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