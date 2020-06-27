«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с хавбеком «Крыльев Советов» Хади

Футболисты нарушили правило социального дистанцирования, поставили под угрозу свое здоровье и здоровье своих партнеров по команде. Руководство «Зенита» оштрафует нападающего Сердара Азмуна за совместное фото с хавбеком самарских «Крыльев Советов» Сафой Хади, сообщает «Р-Спорт».