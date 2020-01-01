НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» обыграл «Ростов» в матче РПЛДзюба не сыграет за «Зенит» в матче с «Ростовом»Ловрен забил гол уже в третьем матче за «Зенит»Валерий Карпин назвал «Зенит» лучшей командой РоссииТитов назвал «Зенит» фаворитом в матче против «Ростова»Главное«Лион» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ«Зенит» обыграл «Ростов» в матче РПЛМесси собирается покинуть «Барселону»Квят остался доволен 12-й стартовой позицией на Гран-при ИспанииСвечников получил травму в матче «Каролины» с «Бостоном»Bobsoccer«Зенит» остался в меньшинстве во втором тайме с «Ростовом»LiveResult.Ru4LiveResult.RuSports.ruua.Tribuna.comГол.руНа 78-й минуте матча "Ростов" - "Зенит" хозяева остаются в большинстве после удаления Ярослава Ракицкого. Ракицкий получил две желтые карточки в этой игре и покинул поле.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Семак об удалении Ракицкого: «Первый фол – по необходимости, верное решение. Второй – проанализируем»Sports.ru 15:59Ракицкий пропустит матч «Зенит» – ЦСКАLiveResult.Ru 15:23«Ростов» — «Зенит»: Ракицкий удален и пропустит матч с ЦСКАСпорт-Экспресс 15:06рекламаЕщё по теме«Зенит» обыграл «Ростов» в матче РПЛДзюба не сыграет за «Зенит» в матче с «Ростовом»Ловрен забил гол уже в третьем матче за «Зенит»Валерий Карпин назвал «Зенит» лучшей командой РоссииТитов назвал «Зенит» фаворитом в матче против «Ростова»Главное«Лион» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ«Зенит» обыграл «Ростов» в матче РПЛМесси собирается покинуть «Барселону»Квят остался доволен 12-й стартовой позицией на Гран-при ИспанииСвечников получил травму в матче «Каролины» с «Бостоном»Новости