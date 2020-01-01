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«Зенит» остался в меньшинстве во втором тайме с «Ростовом»
LiveResult.Ru
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На 78-й минуте матча "Ростов" - "Зенит" хозяева остаются в большинстве после удаления Ярослава Ракицкого. Ракицкий получил две желтые карточки в этой игре и покинул поле.В источнике
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Семак об удалении Ракицкого: «Первый фол – по необходимости, верное решение. Второй – проанализируем»

Sports.ru 15:59
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Ракицкий пропустит матч «Зенит» – ЦСКА

LiveResult.Ru 15:23
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«Ростов» — «Зенит»: Ракицкий удален и пропустит матч с ЦСКА

Спорт-Экспресс 15:06
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