«Зенит» остался в меньшинстве во втором тайме с «Ростовом»

На 78-й минуте матча "Ростов" - "Зенит" хозяева остаются в большинстве после удаления Ярослава Ракицкого. Ракицкий получил две желтые карточки в этой игре и покинул поле.