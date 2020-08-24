«Зенит» отказался от приобретения вратаря «Краснодара» Адамова
Санкт-Петербург, 24 августа 2020, 18:51 — REGNUM Руководство санкт-петербургского «Зенита» отказалось от приобретения 22-летнего вратаря «Краснодара» и молодежной сборной России Дениса Адамова, за которого ранее было готово заплатить 2 миллиона евро.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Metaratings.ru, «Зенит» решил отказаться от трансфера вратаря «Краснодара» Дениса Адамова. «Сине-бело-голубые» неоднократно обращались в краснодарский клуб по поводу молодого голкипера.
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