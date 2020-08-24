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«Зенит» отказался от приобретения вратаря «Краснодара» Адамова
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Санкт-Петербург, 24 августа 2020, 18:51 — REGNUM Руководство санкт-петербургского «Зенита» отказалось от приобретения 22-летнего вратаря «Краснодара» и молодежной сборной России Дениса Адамова, за которого ранее было готово заплатить 2 миллиона евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Краснодар» взбешен решением «Зенита» отказаться от трансфера Адамова

Как стало известно Metaratings.ru, «Зенит» решил отказаться от трансфера вратаря «Краснодара» Дениса Адамова. «Сине-бело-голубые» неоднократно обращались в краснодарский клуб по поводу молодого голкипера.
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Алексей Стрепетов: «Новый вратарь нужен „Зениту“ потому, что своих не подготовили»

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