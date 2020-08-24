«Зенит» отказался от приобретения вратаря «Краснодара» Адамова

Санкт-Петербург, 24 августа 2020, 18:51 — REGNUM Руководство санкт-петербургского «Зенита» отказалось от приобретения 22-летнего вратаря «Краснодара» и молодежной сборной России Дениса Адамова, за которого ранее было готово заплатить 2 миллиона евро.