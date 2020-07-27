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В Санкт-Петербурге прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»
Спорт день за днем
  • Piter.tv1:18
  • Телеканал Санкт-Петербург0:33
27 июля в Санкт-Петербурге на Дворцовом мосту прошло световое шоу в честь золотого дубля "Зенита".В источнике
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На Дворцовом мосту показали лучшие моменты «Зенита» в минувшем сезоне

Спорт день за днем 01:32
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На Дворцовом мосту показали световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»

Фонтанка.Ру 01:20
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На Дворцовом мосту в Петербурге прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»

Sport24.ru вчера в 22:56 
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