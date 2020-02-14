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«Зенит» отправился на третьи зимние сборы
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На сайте сине-бело-голубых был опубликован список футболистов, которые полетели в Белек, в нем 25 фамилий. Первую тренировку «Зенит» проведет уже сегодня.В источнике
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Круговой и Шатов отправились на сборы вместе с «Зенитом»

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Семак взял 25 футболистов на заключительный зимний сбор «Зенита»

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«Зенит» огласил состав на третий зимний сбор

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