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«Зенит» прокомментировал выход «Лиона» в полуфинал Лиги Чемпионов
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В полуфинале турнира "Лион" встретится с "Баварией".В источнике
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Подробнее о событии
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«Победить „Лион“ не каждому дано». «Зенит» — о полуфиналисте Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс 03:27
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«Побеждать „Лион“ – не для всех». «Зенит» после прохода французов в полуфинал ЛЧ вспомнил выигрыш у них в группе

Бомбардир.ру 01:15
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Англоязычный «твиттер» «Зенита»: побеждать «Лион» в Лиге чемпионов — не для всех

Чемпионат вчера в 21:54
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