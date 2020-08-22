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«Зенит» победил «Тамбов» в матче чемпионата России
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Счет — 4:1. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Тамбов» в матче четвертого тура РПЛ. Команда забила четыре гола против одного.В источнике
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