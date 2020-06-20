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«Зенит» почтил память петербургских врачей, погибших от коронавируса
КП - Санкт-Петербург
  • 78.ru0:07
  • Пятый канал0:55
  • РЕН ТВ0:52
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Сине-бело-голубые вышли на поле в футболках с именами и фотографиями медиков.В источнике
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Подробнее о событии
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Достойная акция «Зенита»: игроки вышли в футболках с портретами и именами погибших врачей

Sports.ru вчера в 15:58
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«Зенит» почтил память погибших от пандемии петербургских врачей

Чемпионат вчера в 12:58
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«Зенит» вышел на матч с ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, погибших в борьбе с коронавирусом

Фонтанка.Ру вчера в 12:48
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