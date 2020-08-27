«Зенит» подал запрос в РФС по двум эпизодам матча с «Динамо»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу двух эпизодов в матче пятого тура чемпионата России против «Динамо».В источнике Сегодня мы отправили запрос в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме. В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения.Бомбардир.ру14:38