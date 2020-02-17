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В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»
Санкт-Петербургские ведомости
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.В источнике
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«Сочи» объявил о переходе Кокорина

Радио Sputnik 10:43
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Гендиректор «Сочи» прокомментировал переход Кокорина

Sport.ru 09:59
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Кокорин сможет сыграть против «Зенита». В соглашении не прописан запрет на его участие в матче

Sports.ru 09:40
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