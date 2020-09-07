Даниил Лесовой стал игроком «Динамо»

Полузащитник Даниил Лесовой перешел из тульского "Арсенала" в московское "Динамо". Как сообщает сайт "Динамо", контракт с футболистом подписан на пять лет. Сумма трансфера не разглашается.