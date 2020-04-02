НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеХабиб Нурмагомедов назвал две даты для поединка с Тони ФергюсономВладимир Драчев ответил на призыв уйти с поста главы СБРГлавный тренер сборной России заражен коронавирусомУткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке«Адмирал» намерен играть в КХЛ в новом сезонеБомбардир.ру«Зенит» поможет ветеранам клуба, находящимся на самоизоляцииSports.ru6Sports.ruТелеканал Санкт-ПетербургМатч ТВНевские НовостиRT на русскомSoccernews.ru«Зенит» организует акцию поддержки ветеранов клуба, которые вынуждены находиться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Зенит» будет доставлять ветеранам клуба продукты на время карантинаФутбол России 13:18«Зенит» организует доставку продуктов ветеранам клуба, находящимся на самоизоляцииSports.ru 12:47«Зенит» организует бесконтактную доставку продуктов для ветеранов клуба из-за коронавирусаАБН 12:32рекламаГлавноеХабиб Нурмагомедов назвал две даты для поединка с Тони ФергюсономВладимир Драчев ответил на призыв уйти с поста главы СБРГлавный тренер сборной России заражен коронавирусомУткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке«Адмирал» намерен играть в КХЛ в новом сезонеНовости