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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Зенит» поможет ветеранам клуба, находящимся на самоизоляции
Sports.ru
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«Зенит» организует акцию поддержки ветеранов клуба, которые вынуждены находиться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.В источнике
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«Зенит» будет доставлять ветеранам клуба продукты на время карантина

Футбол России 13:18
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«Зенит» организует доставку продуктов ветеранам клуба, находящимся на самоизоляции

Sports.ru 12:47
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«Зенит» организует бесконтактную доставку продуктов для ветеранов клуба из-за коронавируса

АБН 12:32
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