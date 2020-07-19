«Зенит» после победы над «Спартаком» ответил Федуну

Футболисты "Зенита" в полуфинальной игре Кубка России дома одолели "Спартак" со счетом 2:1. По голу в составе победителей забили Артем Дзюба, реализовавший пенальти, и Далер Кузяев.