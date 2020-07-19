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«Зенит» после победы над «Спартаком» ответил Федуну
Спорт-Экспресс
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Футболисты "Зенита" в полуфинальной игре Кубка России дома одолели "Спартак" со счетом 2:1. По голу в составе победителей забили Артем Дзюба, реализовавший пенальти, и Далер Кузяев.В источнике
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«Зенит» опубликовал твит с хештегом #ИграйтеКакЗенит после победы над «Спартаком»

Газета.Ru 13:59
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«Зенит» тэгом ответил на недовольство владельца «Спартака» судейством

BetOn 13:53
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«Зенит» после победы над «Спартаком» опубликовал твит с хештегом #ИграйтеКакЗенит

Чемпионат 13:49
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