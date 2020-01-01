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«Динамо» обыграло «Зенит» в матче РПЛ
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Футболисты московского «Динамо» победили санкт-петербургский «Зенит» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча закончилась со счетом 1:0. Гол забил Шунич (40).В источнике
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Шунич — лучший игрок матча «Динамо» — «Зенит»

Soccer.ru 16:03
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«Зенит» последний раз проигрывал 11 месяцев назад

Футбол России 16:00
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Шунич — лучший игрок матча «Динамо» против «Зенита»

Матч ТВ 15:50
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