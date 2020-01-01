«Динамо» обыграло «Зенит» в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» победили санкт-петербургский «Зенит» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча закончилась со счетом 1:0. Гол забил Шунич (40).