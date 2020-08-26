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«Динамо» обыграло «Зенит» в матче РПЛ
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Футболисты московского «Динамо» победили санкт-петербургский «Зенит» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча закончилась со счетом 1:0. Гол забил Шунич (40).В источнике
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10 желтых карточек, 2 удаления и гол Шунича. «Зенит» проиграл в России впервые за 333 дня (видео)

Советский спорт 15:51
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Шунич — лучший игрок матча «Динамо» против «Зенита»

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«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»

РИА Новости 15:44
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