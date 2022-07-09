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Спорт-Экспресс

«Зенит» повторил рекорд ЦСКА по числу выигранных Суперкубков России

Футболисты петербургского "Зенита" разгромили московский "Спартак" в матче за Суперкубок России.
РИА Новости
«Зенит» забил по два гола в каждом из таймов.
Sport24.ru
Четвертый гол забил новичок «Зенита» Матео Кассьерра в самой концовке игры.
Sport24.ru
• «Зенит» выиграл уже третий подряд Суперкубок.
Sports.ru

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