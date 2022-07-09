Спорт-Экспресс«Зенит» повторил рекорд ЦСКА по числу выигранных Суперкубков РоссииФутболисты петербургского "Зенита" разгромили московский "Спартак" в матче за Суперкубок России.РИА Новости«Зенит» забил по два гола в каждом из таймов.Sport24.ruЧетвертый гол забил новичок «Зенита» Матео Кассьерра в самой концовке игры.Sport24.ru• «Зенит» выиграл уже третий подряд Суперкубок.Sports.ruЧитать далееСвернутьВидеоФотоАвтовоспроизведениеSmotrim.ru78.ruSoccer.ruПодробнее о событии«Зенит» крупно выиграл у «Спартака» и стал обладателем Суперкубка России по футболуРИА Новостивчера в 14:50«Зенит» сорвал концерт после разгрома «Спартака». Всё из-за провокации «Би-2»Чемпионатвчера в 15:25«Зенит» разгромил «Спартак» и завоевал Суперкубок РоссииМК-Спортвчера в 13:54«Зенит» одержал самую крупную победу в истории Суперкубка РоссииSoccer.ruвчера в 14:09«Зенит» стал обладателем Суперкубка78.ruвчера в 14:04«Зенит» одержал крупнейшую победу в истории OLIMPBET Суперкубка РоссииSports.ruвчера в 14:23«Зенит» с Суперкубком: Бакаев с медалью и грусть «Спартака»Спорт-Экспрессвчера в 16:10Показать ещёОценить506