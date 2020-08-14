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«Зенит» поздравил Александра Медведева с юбилеем
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Медведев занимает должность генерального директора «Зенита» с зимы 2019 года. «Зенит» поздравляет Александра Медведева с юбилеем.В источнике
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отмечает 65-летний юбилей. Клуб поблагодарил его за «вклад в успехи»

BetOn 04:23
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«Желаем основателю КХЛ силы мысли и бодрости духа». «Витязь» поздравил Александра Медведева с 65-летием

Sports.ru 04:20
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«Зенит» поздравил Александра Медведева с юбилеем

Петербургский дневник 03:59
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