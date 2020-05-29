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«Зенит» поздравил Андрея Аршавина с 39-летием
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С днем рождения экс-полузащитника поздравил футбольный клуб.В источнике
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Подробнее о событии
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«Зенит» поздравил Аршавина с 39-летием: «Спасибо за невероятный вклад в историю клуба, который нельзя переоценить»

Sport24.ru 05:23 
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«Зенит» поздравил Аршавина с 39-летием, опубликовав видео с его лучшими голами за клуб

Sports.ru 04:39
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«Зенит» вспомнил 20 лучших голов Аршавина за команду

Sportbox.RU 06:11
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