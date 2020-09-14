ЦСКА может потребовать у «Зенита» €45 млн за Влашича

Влашич стал игроком ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в чемпионате России, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами. Ранее сообщалось, что "Зенит" предложил ЦСКА за Влашича €35 млн.