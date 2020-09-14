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Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА может потребовать у «Зенита» €45 млн за Влашича
ODDS.ru
  • CT news1:07
Влашич стал игроком ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в чемпионате России, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами. Ранее сообщалось, что "Зенит" предложил ЦСКА за Влашича €35 млн.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» готовит улучшенное предложение о покупке Влашича

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» готовит новое улучшенное предложение для ЦСКА о покупке полузащитника Николы Влашича. Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн.
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«Зенит» готовит новое улучшенное предложение для ЦСКА о покупке Влашича

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Влашича снова отправляют в «Зенит». Что стоит за этими слухами и зачем он нужен Семаку

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