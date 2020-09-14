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Газета.RuГазета.Ru
«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
ODDS.ru
  • CT news1:07
Как утверждает "РБК-Спорт", сине-бело-голубые обратились в армейский клуб с новым предложением по трансферу 22-летнего хорвата. По информации источника, "Зенит" готов заплатить за Влашича порядка €35 млн, в настоящее время стороны находятся в стадии активных переговоров.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» готовит улучшенное предложение о покупке Влашича

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» готовит новое улучшенное предложение для ЦСКА о покупке полузащитника Николы Влашича. Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн.
Чемпионат 04:14
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Влашича снова отправляют в «Зенит». Что за этим стоит и зачем он нужен Семаку

Sport24.ru 07:00 
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ЦСКА может потребовать 45 млн евро у «Зенита» за Влашича («Чемпионат»)

Sports.ru 07:26
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«РБК-Спорт»: «Зенит» готов заплатить за Влашича 35 миллионов евро. ЦСКА ждет предложения от «Аталанты»

Матч ТВ 06:26
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