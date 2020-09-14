«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
По информации источника, "Зенит" готов заплатить за Влашича порядка €35 млн, в настоящее время стороны находятся в стадии активных переговоров. При этом сам игрок не хотел бы перебраться в команду с берегов Невы. За ЦСКА Влашич выступает с 2018 года.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» готовит новое улучшенное предложение для ЦСКА о покупке полузащитника Николы Влашича. Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн.