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Газета.RuГазета.Ru
«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
ODDS.ru
  • CT news1:16
По информации источника, "Зенит" готов заплатить за Влашича порядка €35 млн, в настоящее время стороны находятся в стадии активных переговоров. При этом сам игрок не хотел бы перебраться в команду с берегов Невы. За ЦСКА Влашич выступает с 2018 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» готовит улучшенное предложение о покупке Влашича

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» готовит новое улучшенное предложение для ЦСКА о покупке полузащитника Николы Влашича. Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн.
Чемпионат 04:14
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40 миллионов евро — на Лигу чемпионов и гегемонию в РПЛ. «Зениту» и правда нужен Влашич?

Спорт-Экспресс 11:25
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7 звёзд ЦСКА, которых хотел купить «Зенит». Гинер не продал никого

Чемпионат 12:30
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ЦСКА отказался продавать Влашича «Зениту»

Metaratings 11:49
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