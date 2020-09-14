«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн

По информации источника, "Зенит" готов заплатить за Влашича порядка €35 млн, в настоящее время стороны находятся в стадии активных переговоров. При этом сам игрок не хотел бы перебраться в команду с берегов Невы. За ЦСКА Влашич выступает с 2018 года.