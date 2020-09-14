ЦСКА может потребовать у «Зенита» €45 млн за Влашича
Влашич стал игроком ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в чемпионате России, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами. Ранее сообщалось, что "Зенит" предложил ЦСКА за Влашича €35 млн.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» готовит новое улучшенное предложение для ЦСКА о покупке полузащитника Николы Влашича. Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн.