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Газета.RuГазета.Ru
«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
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Как утверждает "РБК-Спорт", сине-бело-голубые обратились в армейский клуб с новым предложением по трансферу 22-летнего хорвата. По информации источника, "Зенит" готов заплатить за Влашича порядка €35 млн, в настоящее время стороны находятся в стадии активных переговоров.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» готовит улучшенное предложение о покупке Влашича

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» готовит новое улучшенное предложение для ЦСКА о покупке полузащитника Николы Влашича. Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн.
Чемпионат 04:14
Подробнее о событии
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«Зенит» предложит за ведущего футболиста ЦСКА Влашича около €35 млн

РБК спорт 05:41
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«Зенит» улучшит предложение для ЦСКА по Влашичу

Sport24.ru 05:19 
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«Зенит» хочет сделать улучшенное предложение о трансфере Влашича

Sport.ru 05:00
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