«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
Как утверждает "РБК-Спорт", сине-бело-голубые обратились в армейский клуб с новым предложением по трансферу 22-летнего хорвата. По информации источника, "Зенит" готов заплатить за Влашича порядка €35 млн, в настоящее время стороны находятся в стадии активных переговоров.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» готовит новое улучшенное предложение для ЦСКА о покупке полузащитника Николы Влашича. Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн.