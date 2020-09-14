«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн

Как утверждает "РБК-Спорт", сине-бело-голубые обратились в армейский клуб с новым предложением по трансферу 22-летнего хорвата. По информации источника, "Зенит" готов заплатить за Влашича порядка €35 млн, в настоящее время стороны находятся в стадии активных переговоров.