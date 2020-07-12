Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Петербургский футбольный «Зенит» может подписать защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Как сообщает «Чемпионат.com», в «Зенит» хорватский футболист перейдет с большой долей вероятности. Отмечается, что спортсмен может разорвать контракт с английским клубом.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит». При этом переход произойдёт на правах свободного агента. С большой долей вероятности Деян разорвёт контракт с английским клубом и присоединится к «Зениту».