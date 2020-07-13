«Зенит» предложил Ловрену двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро

«Зенит» продолжает проявлять интерес к хорватскому защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену. По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга предложил 31-летнему хорвату контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год. Соглашение, которое петербуржцы предлагают Ловрену, предусматривает схему «2+1».