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«Зенит» предложил Ловрену двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро
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«Зенит» продолжает проявлять интерес к хорватскому защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену. По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга предложил 31-летнему хорвату контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год. Соглашение, которое петербуржцы предлагают Ловрену, предусматривает схему «2+1».В источнике
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Стала известна зарплата защитника «Ливерпуля» Ловрена в «Зените»

По данным «СЭ», петербургский «Зенит» предложил защитнику сборной Хорватии и «Ливерпуля» Деяну Ловрену зарплату 2,5 миллиона евро в год с бонусами.
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Петербургский дневник 06:21
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Стало известно, какой контракт «Зенит» предложил защитнику «Ливерпуля» Ловрену

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СМИ узнали, сколько Ловрен будет зарабатывать в «Зените»

Матч ТВ 05:32
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