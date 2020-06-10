«Зенит» предложил Смольникову новый контракт по схеме «1+1»
Как сообщает Sport24, петербургский клуб предложил футболисту новое соглашение по схеме "1+1". Смольников перешел в "Зенит" в 2013 году из "Краснодара". За сине-бело-голубых защитник провел 195 матчей.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, «Зенит» предложил защитнику Игорю Смольникову новый контракт по схеме «1+1». Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года. На его счету 195 матчей за петербургский клуб во всех турнирах.