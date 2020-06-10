«Зенит» предложил Смольникову контракт по схеме «1+1»

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайших преследователей на девять очков. Игорь Смольников в сезоне 2019/2020 провёл за «Зенит» 14 матчей в различных соревнованиях. На счету игрока один гол и два голевых паса.