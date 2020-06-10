«Зенит» предложил Смольникову контракт по схеме «1+1»
«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайших преследователей на девять очков. Игорь Смольников в сезоне 2019/2020 провёл за «Зенит» 14 матчей в различных соревнованиях. На счету игрока один гол и два голевых паса.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, «Зенит» предложил защитнику Игорю Смольникову новый контракт по схеме «1+1». Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года. На его счету 195 матчей за петербургский клуб во всех турнирах.