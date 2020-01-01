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«Зенит» предложил новые контракты тренерскому штабу Семака
Soccernews.ru
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Питерский «Зенит» предложил новые соглашения тренерскому штабу во главе с наставником клуба Сергеем Семаком, информирует «Спoрт-Экспресс».В источнике
Подробнее о событии
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«Зенит» планирует продлить соглашения с тренерами команды

Soccernews.ru 11:54
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«Зенит» предложил новые контракты тренерскому штабу Семака

ProstoProSport 11:48 
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СМИ: «Зенит» предложил продление контрактов тренерскому штабу Семака

Матч ТВ 09:33
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