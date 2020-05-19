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«Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным
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Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".В источнике
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«Зенит» продлил контракт с Кокориным на период доигрывания сезона

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«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

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Sport24.ru 06:35 
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