По информации Sport24, клуб из Санкт-Петербурга сделал предложение Кузяеву по новому контракту, но игрок взял время на раздумья, рассчитывая на более выгодное предложение. Кузяев находится в статусе свободного агента после того, как 31 июля истек его контракт с «Зенитом».