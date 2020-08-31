НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
«Зенит» предложил новый контракт Кузяеву
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Спорт уик-энд
  • RT на русском
  • Спорт день за днем
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Петербургский дневник
  • DELFI (Эстония)
  • Матч ТВ
  • ODDS.ru
  • 78.ru
  • Soccernews.ru
  • ИноПроСпорт
  • Тульский футбол
"Зенит" намерен сохранить в составе полузащитника Далера Кузяева. Как сообщается, питерский клуб предложил футболисту новый контракт, однако сам Кузяев взял время на раздумья.27-летний хавбек надеется получить более выгодное предложение.В источнике
4
С чего всё начиналось
alt

«Зенит» предложил контракт Кузяеву. Игрок взял время на раздумья, рассчитывая на более выгодное предложение

По информации Sport24, клуб из Санкт-Петербурга сделал предложение Кузяеву по новому контракту, но игрок взял время на раздумья, рассчитывая на более выгодное предложение. Кузяев находится в статусе свободного агента после того, как 31 июля истек его контракт с «Зенитом».
Sport24.ru 06:26 
Подробнее о событии
alt

СМИ: «Зенит» предложил новый контракт Кузяеву

RT на русском 08:36
alt

«Зенит» предложил Кузяеву новый контракт

78.ru 08:32
alt

«Зенит» сделал новое предложение Кузяеву по контракту

Metaratings 08:21
реклама
Главное
Новости