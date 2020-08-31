«Зенит» предложил новый контракт Кузяеву
"Зенит" намерен сохранить в составе полузащитника Далера Кузяева. Как сообщается, питерский клуб предложил футболисту новый контракт, однако сам Кузяев взял время на раздумья.27-летний хавбек надеется получить более выгодное предложение.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Sport24, клуб из Санкт-Петербурга сделал предложение Кузяеву по новому контракту, но игрок взял время на раздумья, рассчитывая на более выгодное предложение. Кузяев находится в статусе свободного агента после того, как 31 июля истек его контракт с «Зенитом».