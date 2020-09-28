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«Зенит» предложил за хавбека «Удинезе» Де Пауля 30 млн евро
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Петербургский "Зенит" рассчитывает приобрести полузащитника итальянского "Удинезе" Родриго Де Пауля за 30 миллионов евро, сообщается в Twitter-аккаунте журналиста Никколо Чеккарини. При этом, по данным специалиста, предложение петербургского клуба не удовлетворяет интересы "Удинезе".В источнике
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С чего всё начиналось
Как утверждает журналист Никколо Чеккарини в своём «твиттере», сине-бело-голубые сделали улучшенное предложение по 26-летнему аргентинскому футболисту в размере € 30 млн, однако итальянский клуб оно не устроило.
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