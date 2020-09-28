«Зенит» предложил за хавбека «Удинезе» Де Пауля 30 млн евро

Петербургский "Зенит" рассчитывает приобрести полузащитника итальянского "Удинезе" Родриго Де Пауля за 30 миллионов евро, сообщается в Twitter-аккаунте журналиста Никколо Чеккарини. При этом, по данным специалиста, предложение петербургского клуба не удовлетворяет интересы "Удинезе".