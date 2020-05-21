«Зенит» предложит Ивановичу контракт до лета 2021 года

Защитник Бранислав Иванович, скорее всего, останется в «Зените» на следующий сезон. 36-летнему игроку предложат продлить контракт до лета 2021 года, сообщает «РБ-Спорт».