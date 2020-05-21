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«Зенит» предложит Ивановичу контракт до лета 2021 года
Спорт уик-энд
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Защитник Бранислав Иванович, скорее всего, останется в «Зените» на следующий сезон. 36-летнему игроку предложат продлить контракт до лета 2021 года, сообщает «РБ-Спорт».В источнике
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Контракты игроков «Зенита», которые кончаются этим летом, будут продлены до конца сезона

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Иванович может остаться в «Зените» до лета 2021 года

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