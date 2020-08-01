НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПоявились фото домашней и гостевой формы «Зенита» на новый сезон«Реал» представил два комплекта формы на следующий сезон«Краснодар» представил форму на сезон«Ливерпуль» показал домашнюю форму на следующий сезон«Спартак» представил форму на следующий сезонГлавноеГунько станет главным тренером футбольного клуба «Химки»Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери ТутберидзеХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании«Челси» победит «Арсенал» в финале Кубка АнглииКокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»Газета.Ru«Зенит» представил форму на следующий сезонГазета.Ru10Газета.RuКП - Санкт-ПетербургSportbox.RUSports.ruНевские НовостиМатч ТВНева СпортRT на русскомФутбол РоссииЧемпионатПетербургский "Зенит" представил домашний и выездной комплекты формы на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба.В источнике Комментировать6Подробнее о событии Магомед Оздоев: «Сезон-2020/21 — время „Зенита“»Sportbox.RU 04:46Оздоев: сезон 2020/2021 – это время «Зенита»Чемпионат 04:13«Зенит» представил домашнюю и гостевую формы на сезон-2020/21Sports.ru 03:09рекламаЕщё по темеПоявились фото домашней и гостевой формы «Зенита» на новый сезон«Реал» представил два комплекта формы на следующий сезон«Краснодар» представил форму на сезон«Ливерпуль» показал домашнюю форму на следующий сезон«Спартак» представил форму на следующий сезонГлавноеГунько станет главным тренером футбольного клуба «Химки»Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери ТутберидзеХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании«Челси» победит «Арсенал» в финале Кубка АнглииКокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»Новости