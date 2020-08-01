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«Зенит» представил форму на следующий сезон
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Петербургский "Зенит" представил домашний и выездной комплекты формы на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба.В источнике
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