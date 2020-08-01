НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПоявились фото домашней и гостевой формы «Зенита» на новый сезон«Реал» представил два комплекта формы на следующий сезон«Краснодар» представил форму на сезон«Ливерпуль» показал домашнюю форму на следующий сезон«Спартак» представил форму на следующий сезонГлавноеФигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери ТутберидзеИгроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения ЮранаДубль Игнатова принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Чертаново»Квят показал 11-е время в третьей практике Гран-при Великобритании«Спартак» отложил объявление о трансфере КокоринаГазета.Ru«Зенит» представил форму на следующий сезонГазета.Ru13Газета.RuZenit-fk.ruMetaratingsSports.ruSportbox.RUНевские НовостиМатч ТВНева СпортТелеканал Санкт-ПетербургГород+RT на русскомФутбол РоссииЧемпионатПетербургский "Зенит" представил домашний и выездной комплекты формы на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба.В источнике Комментировать6Подробнее о событии Магомед Оздоев: «Сезон-2020/21 — время „Зенита“»Sportbox.RU 04:46Оздоев: сезон 2020/2021 – это время «Зенита»Чемпионат 04:13«Локомотив» показал форму на новый сезонСпорт-Экспресс 02:57рекламаЕщё по темеПоявились фото домашней и гостевой формы «Зенита» на новый сезон«Реал» представил два комплекта формы на следующий сезон«Краснодар» представил форму на сезон«Ливерпуль» показал домашнюю форму на следующий сезон«Спартак» представил форму на следующий сезонГлавноеФигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери ТутберидзеИгроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения ЮранаДубль Игнатова принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Чертаново»Квят показал 11-е время в третьей практике Гран-при Великобритании«Спартак» отложил объявление о трансфере КокоринаНовости