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«Зенит» прилетел в Москву на матч с ЦСКА
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Футболисты «Зенита» прибыли в Москву на встречу 23-го тура чемпионата России против ЦСКА.В источнике
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Болельщики ЦСКА посетили тренировочную базу клуба перед матчем с «Зенитом»

Спорт-Экспресс вчера в 22:08
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ЦСКА ознакомил болельщиков с правилами поведения на матче с «Зенитом»

Sport24.ru вчера в 20:46 
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Активные болельщики ЦСКА посетили тренировочную базу клуба перед игрой с «Зенитом»

Чемпионат вчера в 20:51
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