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«Зенит» прилетел на сбор в Испанию
PROСПОРТ Казахстан
  • Телеканал Санкт-Петербург0:52
  • Пятый канал0:36
«Зенит» прилетел на тренировочный сбор в Испанию. Второй зимний сбор сине-бело-голубые проведут в Бенидорме.В источнике
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«Зенит» прилетел на сбор в Испанию

Матч ТВ 09:17
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«Зенит» прилетел на сбор в Испанию

Sportbox.RU 09:17
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«Зенит» прилетел в Испанию. У команды запланирован второй сбор

Спорт-Экспресс 08:25
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